آرسنال يرتقي للمركز الرابع بفوزه الثمين على وست هام

افتتح غابرييل مارتينيلي باب التهديف عند الدقيقة 48 بعد عمل هجومي منسق قبل أن يكمل وست هام المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج لاعبه فلاديمير كوفال بالبطاقة الحمراء بعد أن تسبب في ركلة جزاء لم ينجح ألكسندر لاكازيت في ترجمتها إلى هدف.

وأضاف إيميل سميث روي الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في حين تجمد رصيد وست هام عند 28 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية فاز وولفرهامبتون على مضيفه برايتون بهدف دون رد جاء بتوقيع المغربي غانم سايس في الدقيقة (45+1).

وفي مباراة أخرى تعادل كريستال بالاس مع ضيفه ساوثهامبتون بهدفين لمثلهما.

