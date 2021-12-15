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الدوري الإنكليزي الممتاز

آرسنال يرتقي للمركز الرابع بفوزه الثمين على وست هام

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تغلب آرسنال على وست هام يونايتد بهدفين دون رد الأربعاء في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

افتتح غابرييل مارتينيلي باب التهديف عند الدقيقة 48 بعد عمل هجومي منسق قبل أن يكمل وست هام المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج لاعبه فلاديمير كوفال بالبطاقة الحمراء بعد أن تسبب في ركلة جزاء لم ينجح ألكسندر لاكازيت في ترجمتها إلى هدف.

وأضاف إيميل سميث روي الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في حين تجمد رصيد وست هام عند 28 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية فاز وولفرهامبتون على مضيفه برايتون بهدف دون رد جاء بتوقيع المغربي غانم سايس في الدقيقة (45+1).

وفي مباراة أخرى تعادل كريستال بالاس مع ضيفه ساوثهامبتون بهدفين لمثلهما.
 

وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال
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