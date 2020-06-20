في دوري الدرجة الأولى الإنكليزية "التشامبيونشيب"، فرّط ويست بروميتش ألبيون في نقطتين ثمينتين في سباق التأهّل إلى الدورّي الممتاز، بتعادله مع جاره بيرمنغهام سيتي دون أهداف في ديربي مدينة بيرمنغهام.

المباراة جاءت متكافئة بين الطرفين، على الرّغم من الفارق الكبير بينهما في الترتيب، وحاول ويست بروميتش حصد النقاط الثلاث التي كانت ستضعه على مقربة من العودة إلى البريميرليغ الموسم المقبل، حيث كان سيتقدم بفارق تسع نقاط عن فولهام صاحب المركز الثالث في سباق التأهل المباشر، لكنه اصطدم بصمود جاره بيرمنغهام الذي يكافح من أجل تفادي الهبوط، ليخرج كلّ فريق من المباراة بنقطة.

