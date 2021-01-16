واين روني: "فكرت ملياً قبل أن أقرر الإعتزال" من قبل beIN SPORTS January 16, 2021 18:49 1:47 دقيقة أكد واين روني، مدربُ ديربي كاونتي، في أول تصريح له عقب اعتزالهِ لعبَ كرةِ القدم وتفرُغه للتدريب "أنه فكّر ملياً قبل اتخاذهِ قرار الاعتزال". تقارير إخبارية واين روني ديربي كاونتي -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة الكاميرون يفتتح الـ"شان" بفوز على زيمبابوي 1:47 دقيقة واين روني: "فكرت ملياً قبل أن أقرر الإعتزال" 0:27 دقيقة بولونيا يحقق فوزاً ثميناً على هيلاس فيرونا 0:38 دقيقة ميلان يضم الفرنسي ميتي على سبيل الإعارة 1:14 دقيقة ماسترز يُبدي تفاؤله باستكمال الموسم الحالي 0:51 دقيقة أول فوز لألاردايس مع وست بروميتش 0:46 دقيقة حرمان 47 لاعبا من التمارين لمخالطة مصابين بكورونا 0:46 دقيقة الأنصاري يكشف عن تحديد موعد دوري أبطال آسيا 1:22 دقيقة ماسترز متفائل بشأن إكمال الموسم الكروي في إنكلترا 0:32 دقيقة اتفاق في برشلونة على تأجيل ملف غارسيا