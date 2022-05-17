هادرسفيلد تاون يحجز البطاقة الأولى لنهائي ملحق الصعود من قبل beIN SPORTS May 17, 2022 11:11 0:42 دقيقة حسم هادرسفيلد تاون البطاقة الأولى لنهائي ملحق الصعود إلى الدوري الممتاز بفوزه إيابا على ضيفه لوتون تاون بهدف دون مقابل، في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى هادرسفيلد -آخر الفيديوهات 2:55 دقيقة الأهلي يتوّج بلقب البطولة الإفريقية للأندية 0:27 دقيقة النسخة الأصلية لكأس العالم تصل إلى الكويت 0:46 دقيقة جلال يعلن قائمة مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا 0:42 دقيقة هادرسفيلد يحجز البطاقة الأولى لنهائي ملحق الصعود 3:06 دقيقة ليفربول لإحياء آماله من بوابة ساوثهامبتون 4:45 دقيقة نيوكاسل يهزم أرسنال ويحرمه استعادة المركز الرابع 1:14 دقيقة مبابي في لقاء مع ديفيد بيكهام 0:35 دقيقة مونفيس يعلن عدم مشاركته في بطولة رولان غاروس 0:38 دقيقة ميدفيديف يعلن عن جاهزيته للعودة 0:29 دقيقة الاتحاد الكويتي يؤجل نهائي كأس الأمير