أقيمت المباراة على ملعب ويمبلي، وسجل ليفي كولويل مدافع هيديرسفيلد هدف نوتنغهام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43.

وحاول هيديرسفيلد إدراك التعادل وشدد من هجومه على مرمى نوتنغهام الذي قام باستبدال حارسه الكونغولي بريس سامبا لإصابته ودخل بدلاً منه الحارس البديل هورفاث الذي أنقذ مرمى نوتنغهام من هدف محقق في الدقيقة (90+4) فانتهت المباراة بفوز فورست وعودته إلى فرق الدوري الممتاز بعد سنوات طويلة من الغياب بلغت 23 عاماً.

وعاش نوتنغهام فوريست عصره الذهبي بقيادة مدربه الفذ براين كلاف أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينات عندما توج بطلاً لأوروبا عامي 1979 و1980 وبطلا لإنكلترا عام 1978.

وكان فولهام وبورنموث حسما تأهلهما مباشرة إلى الدوري الممتاز عبر مباريات دوري الدرجة الأولى بعد أن حصل فولهام اللندني على المركز الأول برصيد 90 نقطة بفارق نقطتين أمام بورنموث الثاني.

