مواجهة مرتقبة بين كوفنتري سيتي ولوتن تاون من قبل beIN SPORTS May 27, 2023 15:07 3:13 دقيقة يخوض فريقا كوفنتري سيتي ولوتن تاون مباراة مصيرية على ملعب ويمبلي لتحديد الفريق الثالث الذي سيصعد للدوري الإنكليزي الممتاز رفقة بيرنلي وشيفيلد يونايتد. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين كوفنتري سيتي ولوتن تاون 1:10 دقيقة أنس جابر: "أنا جاهزة لمنافسات بطولة رولان غاروس" 0:49 دقيقة هالاند أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز 1:04 دقيقة غوارديولا متشائم بشأن توقف العنصرية في إسبانيا 0:57 دقيقة بودريقة يعود لرئاسة نادي الرجاء 2:42 دقيقة باريس سان جيرمان على بعد خطوة من لقب تاريخي 2:06 دقيقة بايرن ميونيخ يتمسك بحظوظه الضئيلة في الفوز باللقب 1:56 دقيقة بوروسيا دورتموند لا يريد إهدار فرصة تتويجه باللقب 1:05 دقيقة الأرجنتين بالعلامة الكاملة وأوزبكستان تتألّق 0:55 دقيقة توخيل: "بايرن ميونيخ سيقاتل حتى النهاية"