مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون في بث مباشر وحصري

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ليفربول وساوثهامتون تأتي ضمن الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية التي كان بدأها ليفربول بالفوز على نوريتش سيتي برباعية لهدف.

مباراة ليفربول وساوثهامتون - التغطية الخاصة

(4) ميلنر صاحب أول محاولة على مرمى ساوثهامتون والكرة ترتطم بالدفاع وتتحول سهلة بين يدي الحارس غون.

انطلاق المباراة

تشكيلة ليفربول الأساسية 4-3-3

أدريان، ألكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، أليكس أوكسلايد-شامبرلاين، جورجينيو فينالدوم، جايمس ميلنر، محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ساديو ماني.

تشكيلة ساوثهامتون الأساسية 4-2-2

غونـ فالري، فيسترغارد، بدنارك، يوشيدا، بيرتراند، روميو، وارد بروسه، هوجببرغ، ريدومند، أدامز.



أما ساوثهامتون فكان خسر في الجولة الأولى أمام مضيفه برنلي خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون سيكون يوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 2.

مباراة ليفربول القادمة تتابعونها في بث مباشر وحصري وكذلك تتابعون التغطية الخاصة لها لحظة بلحظة بالفيديو لأهم الاحداث فور حدوثها عبر هذا المقال.

التقديم الفني للجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

