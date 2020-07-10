ليدز يونايتد يقسو على ستوك سيتي ويواصل تصدّر الـ"تشامبيونشيب" July 10, 2020 09:11 1:49 دقيقة تمسّك ليدز يونايتد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإنكليزي بانتصاره الكبير على ضيفه ستوك سيتي بخماسية في ختام الجولة الثانية والأربعين. ليدز يونايتد -آخر الفيديوهات 4:07 دقيقة إشبيلية يقلب تأخره لفوز ويتساوى مع أتلتيكو الثالث 3:51 دقيقة فيرونا يصدم إنتر ويثبته في المركز الرابع 4:05 دقيقة مانشستر يونايتد يضم أستون فيلا لقائمة ضحاياه 0:44 دقيقة فيفا يتولى مسؤولية التحكم في تشغيل الفار بشكل كامل 0:35 دقيقة فينيسيوس بخير 2:16 دقيقة توتنهام يعود بنقطة مخيبة من أرض بورنموث 0:53 دقيقة يويفا يتخذ قرارات جديدة بشأن دوري أبطال أوروبا 0:36 دقيقة بيليغريني يعود للتدريب من بوابة ريال بيتيس 0:46 دقيقة فروم يغادر فريق إنيوس نهاية الموسم 1:25 دقيقة استكمال مسابقتي الاتحاد الآسيوي اعتبارا من سبتمبر