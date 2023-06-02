أعلن ليدز يونايتد انفصاله عن مدربه سام ألاردايس بالتراضي اليوم الجمعة بعد هبوط النادي من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد ألاردايس (68 عاما) مع ليدز في مهمة إنقاذ للنادي في أيار/مايو الماضي ولم يتبق سوى أربع مباريات على نهاية المسابقة. لكن ليدز احتل المركز قبل الأخير بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان وست نقاط فوق ساوثهامبتون متذيل الترتيب.

وخسر ألاردايس مع ليدز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة بعدما حل محل خابي غراسيا.

وقال ليدز إن الإعلان عن بديل مدرب إنكلترا السابق سيتم خلال الأسابيع المقبلة.

من جهته، قال ألاردايس في بيان على موقع النادي على الإنترنت: "لقد كان شرفاً لي تدريب ليدز يونايتد، وهو ناد رائع يتمتع بقاعدة جماهيرية رائعة ويستحق أن يكون في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأضاف المدرب الإنكليزي "في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، لست متأكداً من مواجهة هذا التحدي، الذي يُحتمل أن يكون مشروعا طويل الأجل وهو أمر يمكنني الالتزام به، لكنني أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل وأتمنى أن يعود للدوري الإنكليزي الممتاز حيث ينتمي".

وشكر أنجوس كينير الرئيس التنفيذي لليدز يونايتد ألاردايس "على شجاعته الكافية للتدخل والموافقة على العمل معنا وبذل كل ما في وسعه لإنقاذنا".



