ليدز يحتفل بلقب الـ"تشامبيونشيب" بفوز باهر على تشارلتون July 23, 2020 09:02 0:55 دقيقة احتفل ليدز يونايتد بتتويجه بلقب الدوري الإنكليزي للدرجة الأولى بفوز عريض على تشارلتون بأربعة أهداف نظيفة رسمت نزوله إلى الدرجة الثانية. تقارير إخبارية ليدز يونايتد الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة باخ واثق من نجاح أولمبياد طوكيو 1:45 دقيقة حملة فحوصات موسّعة للرياضيين في العراق 0:55 دقيقة ليدز يُطيح بتشارلتون 2:27 دقيقة إقبال متزايد في ماليزيا على رياضة "الفوت غولف" 0:56 دقيقة كلوب: أنا سعيد ومحظوظ وهذه الكأس خاصة! 1:24 دقيقة صلاح يتحدث عن الكأس الغالية وفرحة لاعبي ليفربول 13:50 دقيقة بعد 30 عاماً..ليفربول يرفع كأس الدوري! 4:59 دقيقة ليفربول يستعرض أمام تشيلسي في ليلة احتفاله باللقب 3:52 دقيقة تعادل إنتر يفتح الطريق أمام يوفنتوس للتتويج الخميس 0:42 دقيقة هدف ارنولد يطغى على سحر القمة بين ليفربول وتشيلسي