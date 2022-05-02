وكان فولهام ضمن منذ قرابة الأسبوعين عودته إلى الدوري الممتاز قبل أربع مباريات من النهاية بعد سقوطه العام الماضي إلى المستوى الثاني، ودخل مباراته الاخيرة على أرضه بحثًا عن اللقب.

وبعد أن أحرز ثنائية في اللقاء، رفع ميتروفيتش رصيده إلى 43 هدفًا ليحطم الرقم القياسي السابق لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من المستوى الثاني بحوزة غي ويتينغهام (42) مع بورتسموث في موسم 1992-1993.

وقدّم فولهام موسمًا هائلا، إذ قبل مباراة على نهايته، رفع رصيده من الاهداف المسجلة الى 106 وبات أول فريق يتجاوز المئوية منذ مانشستر سيتي في 2001-2002، كما بات أول فريق منذ 60 عامًا يسجل 50 هدفًا في ملعبه وخارجه.

وهذا الموسم الخامس تواليًا الذي يتنقّل فيه فولهام بين الدرجات، بعد أن ارتقى أيضًا الى دوري الأضواء في 2018 و2020.

ولكن بخلاف حاجته لخوض الملحق المؤهل قبل موسمين، صعد هذه المرة إلى دوري النخبة بعد أن سيطر على "تشامبيونشيب" هذا الموسم.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز.

