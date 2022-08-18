شيفيلد يونايتد يحقق انتصاره الثاني من قبل beIN SPORTS August 18, 2022 14:37 0:40 دقيقة حقق شيفيلد يونايتد انتصاره الثاني بتغلبه على ضيفه سندرلاند 2-1 لحساب الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإنكليزي. شيفيلد الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة بشيكتاش يقترب من التوصل لاتفاق لاستعارة ديلي آلي 0:41 دقيقة استبعاد مايك دين من إدارة مباريات الجولة المقبلة 0:40 دقيقة شيفيلد يونايتد يحقق انتصاره الثاني 3:14 دقيقة عمان تنظم ملتقى رياضياً بمشاركة إعلاميين عرب 3:30 دقيقة هالاند يدشّن انطلاقة قوية مع الـ"سيتيزنس" 4:03 دقيقة بنفيكا يكسب الأسبقية أمام دينامو كييف 0:34 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة كاراباخ وفيكتوريا بلزن 0:35 دقيقة إيسكو جاهز لخوض غمار المنافسات مع إشبيلية 0:47 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع كاسيميرو 1:42 دقيقة يويفا يكشف عن القائمة المختصرة لأفضل اللاعبات