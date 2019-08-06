النادي اشاد باللاعب الإسباني في خبر مختصر، ذكر فيه أن خروج "بويان" جاء بعد سنوات قدم فيها الشيئ الكثير للفريق رغم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ، سنة ألفين وخمسة عشر موضحا في الوقت ذاته أن القرار كان باتفاق من الجانبين ، متمنيا له مسيرة موفقة في محطاته القادمة
ستوك سيتي ينهي ارتباطه مع لاعبه بويان
النادي اشاد باللاعب الإسباني في خبر مختصر، ذكر فيه أن خروج "بويان" جاء بعد سنوات قدم فيها الشيئ الكثير للفريق رغم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ، سنة ألفين وخمسة عشر موضحا في الوقت ذاته أن القرار كان باتفاق من الجانبين ، متمنيا له مسيرة موفقة في محطاته القادمة
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