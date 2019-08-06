النادي اشاد باللاعب الإسباني في خبر مختصر، ذكر فيه أن خروج "بويان" جاء بعد سنوات قدم فيها الشيئ الكثير للفريق رغم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ، سنة ألفين وخمسة عشر موضحا في الوقت ذاته أن القرار كان باتفاق من الجانبين ، متمنيا له مسيرة موفقة في محطاته القادمة

