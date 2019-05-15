وكانت المواجهة مثيرة جداً بين ديربي كاونتي، الفريق الذي يدربه فرانك لامبارد، وليدز يونايتد، الذي يشرف عليه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا فشهدت تسجيل 6 أهداف.

ودوّن كل من جاك ماريوت (45 و85) وماسون مونت (46) و هاري ويلسون (58 من ركلة جزاء) رباعية ديربي كاونتي فيما سجل اللاعب ستيوارت دالاس (25 و62) ثنائية ليدز.

ويذكر أن ليدز قد فاز ذهاباً بهدف لصفر.

وسيلاقي ديربي كاونتي فريق أستون فيلا في ملعب ويمبلي يوم الإثنين 27 أيار/مايو من أجل تحديد الصاعد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز رفقة كل من نوريتش سيتي و شيفيلد يونايتد.