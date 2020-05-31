يعاود دوري الدرجة الأولى الإنكليزي لكرة القدم، ثاني الدرجات من حيث التراتبية بعد الدوري الممتاز، نشاطه في 20 حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة بعد توقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما وافق مسؤولو الدوري الأحد على التاريخ المبدئي للعودة.

وسبق لرابطة الدوري الممتاز أن أعلنت الخميس بأن الموسم سيستأنف الأربعاء في 17 حزيران/يونيو بمباراتين مؤجلتين، قبل أن تقام المرحلة الكاملة الأولى بعد العودة في عطلة نهاية الأسبوع ذاته.

وقالت رابطة الكرة الإنكليزية "إي أف أل"، المسؤولة عن الدرجات الثلاث التي تلي الدوري الممتاز، إن البطولة ستعود في نفس الوقت تقريبا، شرط أن تكون جميع متطلبات السلامة متوفرة لمنع انتشار "كوفيد-19".

وتابعت في بيان "عقب إعلان الحكومة يوم السبت السماح بعودة الأحداث الرياضية للنخبة خلف أبواب موصدة، وافقت الرابطة في نهاية هذا الأسبوع على تاريخ مبدئي للاستئناف خلال عطلة نهاية الأسبوع في 20 حزيران/يونيو 2020".

وأشارت الى أن هذا التاريخ "يخضع للشرط الصارم المتمثل في استيفاء جميع متطلبات السلامة والارشادات الحكومية، وأنه يتوجب على الأندية الحصول على تصريح من سلطاتها المحلية من أجل إقامة المباريات على أرضها"، مضيفة "بعد مناقشة مقاربات مختلفة وأهمية استكمال الموسم في جدول زمني مشابه لجدول الدوري الممتاز من أجل تجنب أي مشاكل محتملة مع الفرق الصاعدة والهابطة، من المقرر أن ينتهي موسم بطولة +سكاي بيت+ باللقاء النهائي الفاصل (لتحديد هوية الفريق الصاعد مع متصدر وثاني الترتيب الى الدوري الممتاز) في 30 تموز/يوليو 2020 أو حوالي هذا التاريخ".

ويتصدر ليدز يونايتد الترتيب بفارق نقطة عن وست بروميتش ألبيون قبل تسع مراحل على انتهاء الموسم، في حين تحتل فرق فولهام، برنتفورد، نوتنغهام فورست وبريستون المراكز التي تخول أصحابها خوض الملحق الفاصل من أجل اللحاق بثنائي الصدارة الى الدوري الممتاز.