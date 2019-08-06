وأعلن الفريق الإنكليزي وفريق دي سي يونايتد الأميركي الثلاثاء أن الهداف الدولي السابق سيترك فريقه الحالي مطلع العام المقبل، بعد توصله الى اتفاق مع دربي كاونتي بشأن النجم السابق البالغ 33 عاما.

وكتب دي سي يونايتد في بيان "بعد انتهاء موسم الدوري الأميركي 2019، سيترك واين روني النادي ليتابع مسيرته في إنكلترا ليكون أقرب من عائلته".

وتابع "أُعلن اليوم، بموافقة دي سي يونايتد، أن روني أكمل مفاوضات ليصبح مدربا-لاعبا لدربي كاونتي في بطولة "تشامبيونشيب" (الدرجة الأولى) الإنكليزية 2020".

بدوره، أعلن دربي كاونتي قدوم روني "لفترة أولية حتى صيف 2021 مع خيار عام إضافي"، مشيراً إلى أنه سيكون "مدرباً ويتابع تطوير دروسه في التدريب استعداداً لمسيرة تدريبية محتملة".

وعدد النادي سلسلة إنجازات روني، على غرار تسجيله 359 هدفاً في مسيرته، 53 هدفاً قياسياً في 120 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة"، 253 هدفاً قياسياً مع مانشستر يونايتد، إحرازه لقب الدوري الانكليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وقال روني لموقع النادي الانكليزي "أنا متحمس لفرصة الانضمام إلى (الهولندي) فيليب كوكو، جهازه التدريبي وتشكيلة الفريق الاول بدءاً من مطلع كانون الثاني/يناير"، متابعاً "أنا متحمس أيضاً لبدء مشواري التدريبي في دربي كاونتي مع الفريق الأول والأكاديمية".

وأتى تأكيد الانتقال بعد كشف ميل موريس، مالك دربي كاونتي، أنه يحاول إعادة روني من الولايات المتحدة حيث يحترف منذ صيف 2018.

وارتبط اسم روني في الأيام الأخيرة بدور لاعب ومدرب في ملعب "برايد بارك"، حيث حصل زميله السابق في المنتخب فرانك لامبارد على باكورة مناصبه التدريبية العام الماضي قبل الانتقال أخيراً إلى تشيلسي.

وكان نجم مانشستر يونايتد السابق يرتبط بعقد مع دي سي يونايتد حتى نهاية 2021، لكن تقارير أشارت إلى رغبة زوجته كولين بالعودة الى بريطانيا مع أولادهما.

- على خطى لامبارد وتيري-

وافتتح دربي كاونتي مشواره في الدوري المحلي بفوز على هادرسفيلد 2-1 الاثنين في إشراف مديره الفني الجديد الهولندي فيليب كوكو.

وقال كوكو، مدرب ايندهوفن الهولندي وفنربغشة التركي سابقا، إن روني "لاعب موهوب جداً من الصف الأول. من المثير أن ينضم إلى دربي كاونتي لان بمقدوره جلب الكثير لهذه التشكيلة داخل وخارج أرض الملعب.. اتطلع لبدء العمل مع واين بدءاً من مطلع السنة المقبلة".

بدوره، قال موريس "يسعدنا الإعلان عن انضمام واين روني إلى دربي كاونتي. حضور روني سيعزز مكانة النادي داخل وخارج ارض الملعب".

تابع "سينضم واين كلاعب لكن ستكون لديه مسؤوليات تدريبية خصوصا في مجال تطوير اللاعبين الشبان من أكاديميتنا، إذ يتطلع لاكتساب مؤهلات تساعده في مستقبله التدريبي والإداري".

وكان بيرنلي في دوري المستوى الأول "بريميرليغ" ووست بروميتش من المستوى الثاني قد عبرا عن رغبتهما بضم روني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف مع منتخب انكلترا ومانشستر يونايتد.

وصنع روني تغييرا كبيرا في صفوف فريقه الأميركي بعد قدومه من ايفرتون، مسجلا له 23 هدفا في 42 مباراة.

ورأى زميله ستيف بيرنباوم "لقد غير كل شيء، غير ثقافة النادي".

تابع لصحيفة "دايلي تيليغراف": "أخلاقيات العمل التي يضعها في التمارين ترونها في المباريات. لدينا هذه الثقة في المباريات بسببه".

وكان روني ألمح الاسبوع الماضي إلى مستقبله "هل كان هذا في وسائل الإعلام؟ أن زوجتي تريد الذهاب في طريقها؟ هذه التقارير بعيدة المنال بعض الشيء. أركز على اللعب مع دي سي يونايتد وأحاول إيصاله إلى البلاي أوف (الأدوار الإقصائية). لم أقاتل في يوم من الأيام بهذا القدر".

ولم يخف روني سراً برغبته الانتقال الى التدريب بعد الاعتزال، ليسير على خطى أبناء جيله مثل راين غيغز، جون تيري، ستيفن جيرارد وفيل نيفيل. وأوضح "التدريب هو أمر فكرت فيه منذ زمن بعيد. الآن أنا في صدد الحصول على شهاداتي. سيكون مؤسفا أن اترك اللعبة بعد اعتزالي. أنا راغب في التدريب وآمل في أن تسنح لي الفرصة المناسبة".

