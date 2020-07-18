

خطف ليدز يونايتد بقيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا لقب دوري الدرجة الأولى الإنكليزية في كرة القدم "تشامبيونشيب" السبت من دون أن يلعب، مستفيدا من خسارة برينتفورد مطارده الوحيد بهدف نظيف أمام ستوك سيتي، بعد أن ضمن الجمعة عودته إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 16 عاما.

وأدت خسارة وست بروميتش الثاني 1-2 أمام هادرسفيلد في افتتاح المرحلة 45 ما قبل الأخيرة الجمعة إلى صعود ليدز إلى الـ "بريميرليغ"، حيث تجمد رصيده عند 82 نقطة مقابل 87 لليدز، علما أن البطل والوصيف يرتقيان إلى دوري الاضواء.

إلا أن الفرصة كانت متاحة أمام برينتفورد الثالث (81 نقطة من 44 مباراة قبل خسارة اليوم) لتأجيل تتويج ليدز باللقب والارتقاء إلى المركز الثاني لتعزيز حظوظه في الصعود إلى الدوري الممتاز، غير أنه سقط أمام ستوك ليبقى الصراع مفتوحا على المركز الثاني بين وست بروميتش، برنتفورد وفولهام.

ودوّن لي غريغوري هدف ستوك سيتي في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وتخوض الفرق من المراكز الثالث إلى السادس ملحقا لانتزاع البطاقة الثالثة الأخيرة المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

واحتشدت جماهير ليدز خارج ملعب "إيلاند رود" الذي يتسع لقرابة 35 ألف مشجع الجمعة احتفالا بالعودة إلى دوري الأضواء.

وقال الايطالي أندريا رادريتساني مالك النادي "أنا سعيد لكل شخص في عائلة ليدز يونايتد، نستحق جميعا هذا الصعود".

وتابع رادريتساني (45 عاما) الذي اشترى النادي عام 2017 "ليدز يونايتد أحد أفضل الأندية في إنكلترا ومن أكثرها جماهرية ويملك تاريخا عريقا معروف في جميع أنحاء العالم (...) سعينا لهذه اللحظة منذ بدء مشواري في ليدز في صيف العام 2017 وحان الوقت لكي نحتفل جميعا بعودة النادي إلى حيث ينتمي".