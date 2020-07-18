جماهير ليدز تحتفل في الشوارع رغم القيود الصحية ! July 18, 2020 18:00 0:53 دقيقة تجمّعت جماهير ليدز يونايتد أمام ملعب "إيلاند رود" وفي ساحات المدينة للاحتفال بعودة الفريق العريق إلى الدوري الإنكليزي الممتاز مخالفين قواعد التباعد الاجتماعي. تقارير إخبارية ليدز يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة بيرنلي يتخطّى عقبة نوريتش سيتي بنجاح 3:21 دقيقة أتالانتا يتعثر في فيرونا ويقلص آماله بإحراز اللقب 0:41 دقيقة مباراة أرسنال (1) ومان سيتي (0) - التغطية الخاصة 0:49 دقيقة سانشو على أعتاب مانشستر يونايتد 3:05 دقيقة ماذا قال بيريث عن تتويج ريال مدريد بلقب الـ"ليغا"؟ 2:37 دقيقة بييلسا يعيد ليدز "العريق" لمكانه الطبيعي 0:53 دقيقة جماهير ليدز تحتفل في الشوارع رغم القيود الصحية ! 0:37 دقيقة خسارة برينتفورد تمنح ليدز لقب الـ"تشامبيونشيب" 0:48 دقيقة مدرب باكس متفائل بشأن عودة بليدسو 0:45 دقيقة الكشف عن معايير إسناد الجوائز الفردية في الـ"NBA"