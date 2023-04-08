أووزان توفان افتتح التسجيل لهال السيتي عند الدقيقة الحادية عشرة، وردّ عليه جو جيلهاردت بتسجيله هدف التعادل لسندرلاند عند الدقيقة الحادية والعشرين.

وبعد دقيقةٍ واحدة فقط وضع أماد ديالو سندرلاند في المقدمة من جديد قبل أن يعود هال سيتي للمباراة بهدف من توقيع اللهیار صیّادمانيش عند الدقيقة الخامسة والعشرين.

وعند الدقيقة السادسة والستين سجل ريغان سلاتر الهدفَ الثالث لهال سيتي ثم تحصل سندرلاند على ركلة جزاء سجلها أماد ديالو بنجاح عند الدقيقة الثالثة والسبعين، ليُلحقَها جاك كلارك بالهدف الرابع لسندرلاند عند الدقيقة الحادية والثمانين.

وفي الوقت القاتل، تحصل هال سيتي على ركلة جزاء سجلها أوزان توفان بنجاح لينهي اللقاء بنتيجة التعادل.