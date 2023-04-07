تعادل مدد سلسلة لوتون الخالية من الهزائم إلى ثماني مباريات و أبقاه في وضع جيد ضمن المراكز الستة الأولى.

الفريقان أتيحت لهما بعض الفرص السانحة للتسجيل التي لم يتم استغلالها على النحو المطلوب لتعلن صافرة الحكم النهائية تقاسم النقاط بين الفريقين.

