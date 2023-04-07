تعادل مدد سلسلة لوتون الخالية من الهزائم إلى ثماني مباريات و أبقاه في وضع جيد ضمن المراكز الستة الأولى.
الفريقان أتيحت لهما بعض الفرص السانحة للتسجيل التي لم يتم استغلالها على النحو المطلوب لتعلن صافرة الحكم النهائية تقاسم النقاط بين الفريقين.
تعادل مدد سلسلة لوتون الخالية من الهزائم إلى ثماني مباريات و أبقاه في وضع جيد ضمن المراكز الستة الأولى.
الفريقان أتيحت لهما بعض الفرص السانحة للتسجيل التي لم يتم استغلالها على النحو المطلوب لتعلن صافرة الحكم النهائية تقاسم النقاط بين الفريقين.
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