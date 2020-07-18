بييلسا يعيد ليدز "العريق" لمكانه الطبيعي July 18, 2020 18:18 2:37 دقيقة عودة ليدز يونايتد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بعد غياب طويل جاءت لتسلط الضوء على أحد الأندية العريقة في كرة القدم الإنكليزية...عودة ما كانت لتتحقق لولا تعاقد النادي مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.. تقارير إخبارية ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا الدوري الإنكليزي الممتاز الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة بيرنلي يتخطّى عقبة نوريتش سيتي بنجاح 3:21 دقيقة أتالانتا يتعثر في فيرونا ويقلص آماله بإحراز اللقب 0:41 دقيقة مباراة أرسنال (1) ومان سيتي (0) - التغطية الخاصة 0:49 دقيقة سانشو على أعتاب مانشستر يونايتد 3:05 دقيقة ماذا قال بيريث عن تتويج ريال مدريد بلقب الـ"ليغا"؟ 2:37 دقيقة بييلسا يعيد ليدز "العريق" لمكانه الطبيعي 0:53 دقيقة جماهير ليدز تحتفل في الشوارع رغم القيود الصحية ! 0:37 دقيقة خسارة برينتفورد تمنح ليدز لقب الـ"تشامبيونشيب" 0:48 دقيقة مدرب باكس متفائل بشأن عودة بليدسو 0:45 دقيقة الكشف عن معايير إسناد الجوائز الفردية في الـ"NBA"