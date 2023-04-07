وسجل آشلي بارنس هدف التقدم لبيرنلي في الدقيقة 12 وفي الدقيقة 48 أدرك تشوبا أكبوم التعادل لميدلزبره من ركلة جزاء قبل أن يحسم كونور روبيرتس تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وأصبح بذلك رصيد بيرنلي المتصدر 84 نقطة تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني أسطورة مانشستر سيتي السابق، بعد أن حقق انتصاره الخامس والعشرين مقابل 12 تعادل وخسارتين فقط.

من جانبه تجمد رصيد ميدلزبره عند 67 نقطة في المركز الرابع.

وعاد بيرنلي بذلك سريعاً جداً إلى أندية الدوري الممتاز إذ كان هبط الموسم الماضي فقط إلى "الشامبيونشيب" بعد أن احتل المركز الثامن عشر برصيد 35 نقطة.

