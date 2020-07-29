سجل أولي واتكينز وإيميليانو ماركونديس هدفين مبكرين ليسيطر برينتفورد على المباراة ويهزم سوانزي سيتي 3-1 يوم الأربعاء ويحجز مكانا في المباراة النهائية المؤهلة للدوري الإنكليزي الممتاز.

ودخل برينتفورد المباراة وهو متأخر بهدف من مواجهة ذهاب الدور قبل النهائي لكنه سيطر على اللقاء منذ البداية في آخر مباراة يخوضها في غريفين بارك معقل الفريق منذ 1904.

برايان مبويمو أضاف الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، قبل أن يقلص ريان بريوستر الفارق لسوانزي قبل 12 دقيقة من النهاية لتشتعل المباراة، لكن الفريق صاحب الضيافة تماسك ليفوز 3-2 في مجموع المباراتين ويقترب من العودة لدوري الأضواء لأول مرة منذ 73 عاما حيث يستعد للانتقال لملعبه الجديد برنتفورد كوميونيتي لموسم 2020-2021.

وسينتظر برينتفورد مواجهة الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين فولهام وكارديف سيتي يوم الخميس علماً بأن النادي اللندني كان فاز 2-صفر في مباراة الذهاب.

