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الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى

واتفورد يعود إلى الدوري الممتاز

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حسم واتفورد عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد موسم واحد في الدرجة الأولى، وذلك بفوزه السبت على ميلوول 1-0 في المرحلة الرابعة والأربعين.

AFP

وسجل هدف المباراة الوحيد السنغالي اسماعيل سار من ركلة جزاء 11.

ولحق واتفورد بنوريتش سيتي الذي سبقه نهاية الأسبوع الماضي وحسم بطاقة عودته الى دوري الأضواء بعد موسم واحد أيضا في الدرجة الأولى.

وقبل مرحلتين على نهاية الموسم، يتصدر نوريتش سيتي الترتيب برصيد 93 نقطة بفارق خمس نقاط أمام واتفورد الذي يتقدم بدوره على برنتفورد الثالث بفارق 10 نقاط.

وبعد انتهاء الموسم المنتظم، يخوض أصحاب المراكز من 3 حتى 6 (برنتفورد وبورنموث وبارنسلي وسوانسي سيتي) مواجهات فاصلة لتحديد هوية الصاعد الثالث إلى الدوري الممتاز.
 

واتفورد نوريتش سيتي
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