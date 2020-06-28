نوتينغهام تقدم عبر لويس غرابان في الدقيقة الثالثة والأربعين، وبعد دقيقة على بداية الشوط الثاني عاد اللاعب ذاتُه ليضيفَ الهدفَ الثاني له ولفريقه، قبل أن يؤمن "ريان ياتيس" انتصارَ نوتينغهام بتسجيله الهدفَ الثالث في الدقيقة الخامسة والثمانين، والذي لم يتأثر بهدف هيدرسفيلد الذي جاء في الوقت المضاف عبر كارلان من ركلة جزاء.

وفوّت بريستول سيتي على نفسه فرصةَ الاقتراب من المراكز المؤهلة للبريميرليغ بخسارته على أرضه أمام شيفيلد وينزداي بهدف لاثنين

الضيوف كانوا البادئين بالتهديف عبر كونور ويكهام في الدقيقة الثالثة عشرة.. ليعزز الأسترالي ماسيمو لونغو تقدم شيفيلد بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والخمسين، قبل أن يتمكن "ناكي ويلز" من تقليص الفارق لبريستول عند الدقيقة الثامنة والستين، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الهزيمة التي جمدت رصيد بريستول عند النقطة الخامسة والخمسين.