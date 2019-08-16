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موعد مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون والبث المباشر والتغطية

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مباراة ليفربول وساوثهامتون تتابعونها في بث مباشر وحي عبر جميع وسائل النقل الحي لـbeIN التلفزيونية والانترنت.

AFP

مباريات الدوري الانجليزي هذا الأسبوع البث المباشر والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ليفربول وساوثهامتون تأتي ضمن الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية التي كان بدأها ليفربول بالفوز على نوريتش سيتي برباعية لهدف.

أما ساوثهامتون فكان خسر في الجولة الأولى أمام مضيفه برنلي خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون سيكون يوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 2.

مباراة ليفربول القادمة تتابعونها في بث مباشر وحصري وكذلك تتابعون التغطية الخاصة لها لحظة بلحظة بالفيديو لأهم الاحداث فور حدوثها عبر هذا المقال.

التقديم الفني للجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
 

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