العربية
English
آخر الأحداث
الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى

مدرب فولهام يتحدث عن الوضع النفسي للاعبيه في الحجر

من قبل

قال سكوت باركر مدرب فولهام اللندني إن لاعبي فريقه الأجانب الشبان يواجهون صعوبة كبيرة في التعامل مع إجراءات العزل المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا.

Reuters

وأكد باركر أن النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بإنكلترا استعان بأخصائي نفسي لتقديم المساعدة لأفراد الفريق خلال هذا "الوضع الحساس".

وتوقف النشاط الكروي في إنكلترا منذ 13 آذار/مارس الماضي بسبب الجائحة وطلب من اللاعبين التزام منازلهم في ظل إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس.  

ونقلت صحيفة تايمز عن باركر قوله "الأمر في غاية الصعوبة. ونحن بناء على ذلك تعاقدنا مع أخصائي نفسي للعمل مع الفريق وهو على اتصال باللاعبين".

 وأضاف المدرب "ورغم أن الوضع بصفة عامة يخيف الكثير من اللاعبين إلا أن اللاعبين الأجانب الأصغر سناً هم الأكثر تأثراً كما يبدو، علينا توفير الراحة النفسية لهم. ونحن نتحدث معهم.. هناك
 اتصالات منتظمة مع اللاعبين لكن الوضع صعب بلا شك".

 وأردف باركر "بالنسبة للوضع النفسي لهم وحالتهم المعنوية فإنه وضع حساس يتعين على أنا وعلى بقية أفراد الطاقم التدريبي تفهمه واحترامه".

 وأكد باركر أن فريقه استعد جيداً لإجراءات الإغلاق وأنه حرص على توفير بعض معدات التدريب للاعبين عند تدهور الوضع الصحي في إيطاليا وإسبانيا.  
         

فولهام الإنكليزي الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى فيروس كورونا
السابق روني يحقّق الفوز الأول بعد عود
اقرأ
روني يحقّق الفوز الأول بعد عودته إلى إنكلترا
التالي

آخر الأحداث