ليستر سيتي يعين ماريشكا مدرباً جديداً له

يصل ماريشكا إلى ملعب كينغ باور بعد أن عمل ضمن الجهاز الفني للمدرب الاسباني بيب غوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي الى الثلاثية الموسم المنصرم.

وقّع ابن الـ43 عامًا على عقد حتى 2026 ليحل مكان المدرب المؤقت دين سميث.

فشل سميث في إبقاء ليستر في الدوري الممتاز بعد أن قاد الفريق في آخر 8 مباريات بعد رحيل الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز.

قال ماريشكا "أنا متحمس جدًا للنادي ولأنه لدينا موسم كبير أمامنا".

عاد ماريشكا، لاعب يوفنتوس الإيطالي وإشبيلية الاسباني ووست بروميتش الانكليزي السابق، إلى مانشستر سيتي الموسم المنصرم للمرة الثانية في مسيرته.

سبق أن أشرف على الفريق الرديف لسيتي في موسم 2020-2021 بعد أن كان مساعداً للتشيلي مانويل بيليغريني في وست هام يونايتد (2018-2019) قبل أن يتوجه لتدريب بارما الايطالي لفترة وجيزة في 2021.

يخوض ليستر غمار تشامبيونشيب للمرة الأولى منذ 2013-2014 بعد هبوط قاس إلى المستوى الثاني بعد سبع سنوات على تتويجه الصاعق بطلا لإنكلترا 2016 وعامين على رفعه كأس إنكلترا 2021.

