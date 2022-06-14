كومباني يتولى مسؤولية تدريب بيرنلي

وقال كومباني: "بيرنلي هو حقاً فريق إنكليزي عريق، وهذا شرف لي أن أتولى تدريب فريقه الأول. أنا متحمس لهذا التحدي".

وأقيل شون ديتش مدرب الفريق الأسبق والذي استمر معه منذ عام 2012، قبل نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتولى مايك جاكسون المسؤولية بشكل مؤقت، لكنه أخفق في البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز وهبط إلى الدرجة الثانية.

ولعب كومباني قلب الدفاع السابق على مدى 11 موسماً مع سيتي وقاده في حقبة ذهبية إلى لقب الدوري أربع مرات، لقبين في الكأس وأربع في كأس الرابطة.

غادره ابن الـ36 عامًا في العام 2019 حيث لعب دور اللاعب-المدرب في موسمه الاول مع أندرلخت البلجيكي قبل أن يشغل منصب المدير الفني في آخر موسمين.

في الموسم الماضي، قاد الفريق الى المركز الثالث في الدوري البلجيكي الذي يؤهله خوض التصفيات المؤهلة الى مسابقة "كونفرس ليغ" والى نهائي الكأس الذي خسره ضد خنت بركلات الترجيح.

نقل النادي عنه "أتطلع إلى العمل مع اللاعبين وتطوير فريق يحقق الانتصارات من أجل مشجعينا".

اعتزل قائد المنتخب السابق اللعب دولياً في 2019 بعد عام من قيادته الى الدور نصف النهائي في مونديال روسيا 2018.

