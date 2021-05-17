وتمكن بورنموث من التغلب على برينتفورد بهدف نظيف أحرزه أرنوت غروينفيلد في الدقيقة 55 من مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب فيتاليتي.

وفي ذهاب الدور ذاته قاد الغاني آندريه أيو سوانسي سيتي للفوز على بارنسلي بهدف وحيد سجله في الدقيقة 39.

وستقام مباراتا العودة يوم السبت القادم.

وكان نوريتش سيتي قد توج بلقب دوري الدرجة الأولى بعد أن حصل على المركز الأول برصيد 97 نقطة بينما حل واتفورد ثانياً برصيد 91 نقطة، فتأهل الفريقان مباشرة إلى النسخة القادمة من الدوري الممتاز.

وحصل برينتفورد على المركز الثالث (87 نقطة) وسوانزي الرابع (80 نقطة) وبارنسلي الخامس (78 نقطة) وبورنموث السادس (77 نقطة).