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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى

فوز بورنموث وسوانسي في تصفيات التأهل للبريمييرليغ

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اقترب فريق سوانسي من التأهل إلى نهائي التصفيات المؤهلة إلى الموسم القادم من الدوري الإنكليزي الممتاز، عقب فوزه على مستضيفه بارنسلي بينما تفوق بورنموث على ضيفه برينتفورد الاثنين، في ذهاب الدور نصف النهائي.

AFP

وتمكن بورنموث من التغلب على برينتفورد بهدف نظيف أحرزه أرنوت غروينفيلد في الدقيقة 55 من مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب فيتاليتي.

وفي ذهاب الدور ذاته قاد الغاني آندريه أيو سوانسي سيتي للفوز على بارنسلي بهدف وحيد سجله في الدقيقة 39.

وستقام مباراتا العودة يوم السبت القادم.

وكان نوريتش سيتي قد توج بلقب دوري الدرجة الأولى بعد أن حصل على المركز الأول برصيد 97 نقطة بينما حل واتفورد ثانياً برصيد 91 نقطة، فتأهل الفريقان مباشرة إلى النسخة القادمة من الدوري الممتاز.

وحصل برينتفورد على المركز الثالث (87 نقطة) وسوانزي الرابع (80 نقطة) وبارنسلي الخامس (78 نقطة) وبورنموث السادس (77 نقطة).

سوانسي سيتي الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى بارنسلي بورنموث برينتفورد
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