الضيوف كانوا المبادرين بالتسجيل بهدف دانل سيناني عند الدقيقة الثانية عشرة، وفي الدقيقة الثلاثين عدل صوني برادلي النتيجة لأصحاب الأرض.
تعادل لوتن تاون مع هادرسفيلد تاون
من قبل beIN SPORTS
تعادل لوتن تاون مع ضيفه هادرسفيلد تاون بهدف لهدف في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي وفي ذهاب ملحق الصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.
الضيوف كانوا المبادرين بالتسجيل بهدف دانل سيناني عند الدقيقة الثانية عشرة، وفي الدقيقة الثلاثين عدل صوني برادلي النتيجة لأصحاب الأرض.
الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى هادرسفيلد لوتن تاون