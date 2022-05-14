تعادل لوتن تاون مع هادرسفيلد تاون

من قبل beIN SPORTS May 14, 2022 00:13 تعادل لوتن تاون مع ضيفه هادرسفيلد تاون بهدف لهدف في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي وفي ذهاب ملحق الصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.