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دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى

تعادل لوتن تاون مع هادرسفيلد تاون

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تعادل لوتن تاون مع ضيفه هادرسفيلد تاون بهدف لهدف في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي وفي ذهاب ملحق الصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

الضيوف كانوا المبادرين بالتسجيل بهدف دانل سيناني عند الدقيقة الثانية عشرة، وفي الدقيقة الثلاثين عدل صوني برادلي النتيجة لأصحاب الأرض.
 

الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى هادرسفيلد لوتن تاون
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