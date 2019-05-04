بييلسا يدفع غاليا ضريبة تجسسه

واكد المدرب الارجنتيني الجمعة انه دفع من ماله الخاص الغرامة المسلطة عليه من الاتحاد الانكليزي للعبة والبالغ قيمتها 200 الف جنيه استرليني ( 230 الف يورو).

وقال بيلسا: "في الحقيقة هذه العقوبة المالية وجهت ضد الفريق لكن رايت نفسي انا المسؤول على ما حدث وبالتالي قمت بسداد قيمة الغرامة من مالي الخاص".

وتعرض بييلسا (63 عاما) لهذه الغرامة بعد ان ثبتت عليه تهمة التجسس على المنافسين بعدما ارسل يوم 10 يناير الماضي جاسوسا لينقل له اخبار فريق ديربي كاونتي قبل مواجهته له يوم 10 فبراير.

واكتشف مسؤولو ديربي كاونتي الجاسوس داخل اسوار النادي وابلغوا الاتحاد الانكليزي بالحادثة والاخير فتح تحقيقا في الامر ومن ثم سلط العقوبة المالية على نادي ليدز يونايتد.

ودرب بييلسا عديد الاندية في اوروبا لعل ابرزها اسبانيول وبلباو الاسبانيين ولاتسيو الايطالي واولمبيك مرسيليا وليل الفرنسيين، كما اشرف على تدريب منتخبي الارجنتين وتشيلسي.

ويحتل ليدز يونايتد المركز الثالث في الدوري برصيد 83 نقطة متخلفا بفارق 7 نقاط عن المتصدر نورويتش سيتي العائد الى الدوري الممتاز.