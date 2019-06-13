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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى

الكرواتي سلافن بيليتش مدرباً جديداً لويست بروميتش

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أعلن فريق ويست بروميتش ألبيون المنتمي لدوري الدرجة الاولى الانكليزي لكرة القدم الخميس تعيين الكرواتي سلافن بيليتش مدربا جديداً للفريق الاول.

Reuters

وذكر الفريق في حسابه على تويتر انه عين بيليتش مدرب منتخب كرواتيا وويست هام الانكليزي سابقا على راس الفريق الاول لموسمين مقبلين.

ويسعى بروميتش الهابط الى دوري الدرجة الاولى الموسم المنقضي بتعاقده مع بيليتش الى العودة سريعا الى دوري النخبة.

ودرب بيليتش (50 عاما) الى جانب منتخب كرواتيا وويست هام كل من لوكوموتيف موسكو الروسي وبيشكتاش التركي ونادي الاتحاد السعودي.             

 

سلافن بيليتش ويست بروميتش ألبيون
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