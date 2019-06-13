الكرواتي سلافن بيليتش مدرباً جديداً لويست بروميتش

وذكر الفريق في حسابه على تويتر انه عين بيليتش مدرب منتخب كرواتيا وويست هام الانكليزي سابقا على راس الفريق الاول لموسمين مقبلين.

ويسعى بروميتش الهابط الى دوري الدرجة الاولى الموسم المنقضي بتعاقده مع بيليتش الى العودة سريعا الى دوري النخبة.

ودرب بيليتش (50 عاما) الى جانب منتخب كرواتيا وويست هام كل من لوكوموتيف موسكو الروسي وبيشكتاش التركي ونادي الاتحاد السعودي.