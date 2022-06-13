🔴 وقائع المؤتمر الصحفي لريال مدريد في وداع قائده السابق مارسيلو June 13, 2022 13:34 11:33 دقيقة مقابلات الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 11:33 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لريال مدريد في وداع مارسيلو 4:46 دقيقة المنتخب المغربي يسعى للانتصار عندما يواجه ليبيريا 0:42 دقيقة منتخب فرنسا يواجه كرواتيا بحثاً عن الفوز الأول 0:31 دقيقة منتخب الجزائر يتخطى منتخب إيران ودياً 0:28 دقيقة البرتغال تسقط أمام سويسرا وتترك الصدارة لإسبانيا 1:11 دقيقة كاهيل: "عنصر الإرث من أهم مميّزات كأس العالم" 3:04 دقيقة ميدفيديف يستعد لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي 1:02 دقيقة السعودية واليابان إلى نصف نهائي آسيا تحت 23 عاماً 0:35 دقيقة اتفاق في بيرو على أهمية تجاوز أستراليا 0:50 دقيقة أستراليا ستقاتل من أجل الوصول إلى كأس العالم