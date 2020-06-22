وسجل كل من باكو ألكاسير (18) وباو توريس (49) ثنائية أصحاب الأرض في المقابل دوّن كل من سيرجيو إسكوديرو (39) ومنير الحدادي (63) هدفي إشبيلية.

وعاد النادي الأندلسي بنقطة التعادل الذي وضعته مؤقتاً في المركز الثالث بفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد قبل لقاء الأخير مع مضيفه ليفانتي الثلاثاء، من ملعب فياريال بصعوبة بالغة إذ كان الأخير صاحب الأسبقية مرتين.

وافتتح فريق "الغواصة الصفراء" الذي قلب وضعه رأساً على عقب بعد العودة من التوقف، التسجيل في الدقيقة 18 عبر باكو ألكاسير الذي سقطت الكرة أمامه بعدما صد الحارس التشيكي توماس فاسليك محاولة رأسية للكاميروني أندري زامبو أنغيسا، فتابعها في الشباك.

واعتقد الضيف الأندلسي أنه سيدخل إلى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من ضيفه، وذلك بعد أن أدرك التعادل بهدف رائع سجله سيرخيو إسكوديرو بتسديدة يسارية من خارج المنطقة إلى الزاوية اليسرى لمرمى سيرخيو أسينخو (39).

لكن باو توريس أعاد فياريال إلى المقدمة في الوقت القاتل من كرة رأسية إلى الزاوية اليمنى إثر ركلة ركنية نفذها المخضرم سانتي كازورلا من الجهة اليمنى (4+45).

وتكرر سيناريو الشوط الأول في الثاني حين أدرك إشبيلية التعادل بهدف رائع آخر جاء من تسديدة "على الطاير" لمنير الحدادي إثر عرضية من خيسوس نافاس (63)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليكتفي فياريال بنقطة رفع بها رصيده إلى 48 في المركز السادس مؤقتاً.

تعادل سلبي بين ليغانيس وغرناطة

انتهت مباراة ليغانيس وضيفه غرناطة بالتعادل السلبي.

ويحتل غرناطة المركز التاسع مؤقتاً بـ43 نقطة فيما يأتي ليغانيس في المركز قبل الأخير مؤقتاً بـ25 نقطة.

وأهدر ميغيل أنخيل غيريرو، لاعب ليغانيس، ركلة جزاء في الدقيقة 65.









