وفشل فريق "الغواصة الصفراء" في تحقيق الفوز بل حتى كان رجال المدرب أوناي إيمري قريبين جداً من السقوط أمام ضيفهم العائد مجدداً إلى دوري الأضواء لولا ركلة جزاء احتسبت لهم بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "VAR".

ووجد فياريال نفسه متخلفاً في أواخر الشوط الأول بهدف سجله بابلو مافيو (42)، ثم انتظر حتى الدقيقة 68 لتحقيق التعادل بعد نيله ركلة جزاء احتسبت باللجوء إلى "VAR" للتأكد من لمسة يد داخل المنطقة لصاحب الهدف مافيو، فانبرى لها جيرار مورينو بنجاح.

ولم تكن حال ريال سوسييداد، أفضل من فياريال لأنه تعادل بدوره مع مضيفه بلد الوليد في سيناريو مشابه، إذ أنهى الأخير الشوط الأول متقدماً بهدف ميشل ألفونسو هيريرو (39)، قبل أن يعادل الضيف الباسكي في الشوط الثاني بواسطة روبرتو لوبيز (60).

وخرج ريال بيتيس منتصراً من المرحلة الافتتاحية وذلك بفوزه على مضيفه ألافيس بهدف وحيد سجله في الوقت القاتل كريستيان تيلو (4+90).





