وتابع النصيري تألقه هذا الموسم وخطف صدارة ترتيب الهدافين مؤقتاً بـ12 هدفاً بعدما سجّل ثلاثية في مرمى قادش ضمن الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال النصيري: "سعيد جداً بهذه الثلاثية وبالعمل الذي قام به الفريق، سأواصل إحراز الأهداف وسنحاول كسب أكبر عدد من النقاط حتى النهاية ولن نستسلم"

وتابع فيما يتعلق بتطور مستواه: "الأمور لم تتغير هذه نتيجة العمل المدروس والتركيز، كان لدي مشاكل بالعين (عند تسجيل الهدف الثاني) لم أتمكن من النظر بعيني لكنني قلت لنفسي حتى ولو كنت بعين واحدة سأسجل الهدف".

وعن مستقبله بعدما دارت بعض الأحاديث التي أكدت اهتمام أندية إنكليزية بخدماته: "أود أن أنهي الموسم مع إشبيلية وأحب أن أكون هنا".