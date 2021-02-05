وتفوّق مهاجم إشبيلية في الاستفتاء على عددٍ من نجوم الليغا في مقدمتهم الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم أتليتيكو مدريد والهولندي فرينكي دي يونغ متوسط ميدان برشلونة.



وتألق النصيري بشكلٍ لافت خلال الشهر الماضي حيث أحرز سبعة أهدافٍ ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الليغا.

