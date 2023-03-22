يهم برشلونة .. مصلحة الضرائب في إسبانيا تشير إلى أن المبالغ المدفوعة لنغريرا لم تكن لشراء الحكام! من قبل beIN SPORTS March 22, 2023 11:09 0:57 دقيقة ذكرت تقاريرُ إعلامية إسبانية أن مصلحة الضرائب في إسبانيا لا تعتقد أن الأموال التي دفعت لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق نيغريرا كان الهدفُ منها شراءَ الحكام. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة يهم برشلونة: المبالغ المدفوعة لم تكن لشراء الحكام! 0:37 دقيقة نافراتيلوفا تعلن شفاءها من مرض السرطان 2:12 دقيقة أيوب الكعبي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:17 دقيقة إبراهيموفيتش يُشيد بتنظيم قطر لكأس العالم FIFA™ 0:54 دقيقة ناصر العطية سفيرًا إنسانيًا للهلال الأحمر القطري 0:43 دقيقة فتح باب التقدم للمتطوعين في تنظيم أولمبياد باريس 1:05 دقيقة خوسيه لويس مينديليبار مدرّبًا جديدًا لإشبيلية 0:49 دقيقة القضاء الإسباني يرفض استئناف برشلونة بشأن غافي 0:58 دقيقة موتو جي بي: تعديلات جذرية على نظام الجوائز الكبرى 0:36 دقيقة المنتخب السعودي يستعد لمواجهة فنزويلا وبوليفيا