أنقذ الحارس المغربي ياسين بونو فريقه إشبيلية من هزيمة أولى في رابع مباراة له بقيادة مدربه الجديد-القديم الأرجنتيني خورخي سامباولي، وذلك بصده ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل أمام الضيف فالنسيا 1-1 الثلاثاء في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وبعدما بدأ مشواره مع سامباولي، خليفة المقال خولن لوبيتيغي، بتعادلين ضد أتلتيك بلباو في الدوري ثم بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، حقق إشبيلية السبت فوزه الأول بقيادة الأرجنتيني والثاني فقط هذا الموسم وجاء على حساب ريال مايوركا 1-صفر.

وبدا النادي الأندلسي في طريقه للسقوط الأول بعدما تخلف منذ الدقيقة السادسة بهدف سجله الوافد الجديد الى فالنسيا الأوروغوياني إدينسون كافاني بكرة رأسية.

وكان فالنسيا في طريقه لتحقيق الفوز قبل أن ينجح الأرجنتيني إريك لاميلا في خطف التعادل لأصحاب الأرض إثر ركلة ركنية وتمريرة من كيكي سالاس (86).

وحصل فالنسيا على فرصة ذهبية في الوقت بدل الضائع كي يحقق فوزه الخامس للموسم بعدما نال ركلة جزاء حسمها الحكم بعد اللجوء الى "في أيه آر"، إذ احتسب في بادئ الأمر خطأ خارج المنطقة على الأرجنتيني بابو غوميس ضد الهولندي البديل جاستن كلايفرت، رافعاً البطاقة الحمراء في وجه لاعب أتالانتا الإيطالي السابق.

لكن بعد مراجعة "في أيه آر"، قرر استبدال البطاقة الحمراء بالصفراء وطرد كيكي سالاس عوضاً عن غوميس بعدما تبين له أنه أسقط البرتغالي تييري كوريا في المنطقة المحرمة بعدما منح في بادئ الأمر أفضلية استمرار اللعب لكلايفرت.

وانبرى خوسيه غايا لركلة الجزاء لكن بونو تألق في صدها (12+90)، مجنباً النادي الأندلسي هزيمته الخامسة للموسم وحارماً فالنسيا ومدربه الإيطالي جينارو غاتوسو من الانتصار الخامس.

ورفع إشبيلية رصيده الى 10 نقاط في المركز الحادي عشر موقتاً قبل رحلته الشاقة جداً الى العاصمة السبت لمواجهة ريال مدريد حامل اللقب والمتصدر، فيما بات رصيد فالنسيا 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.

بلباو يواصل إهدار النقاط

وواصل أتلتيك بلباو إهدار النقاط للمرحلة الثالثة توالياً بتعادله مع مضيفه خيتافي 2-2، في لقاء تقدم خلاله مرتين عبر إينياكي وليامس (2)، وراوول غارسيا (62)، قبل أن يدرك صاحب الأرض التعادل الأول بواسطة كارليس ألينيا (27) ثم الثاني بفضل منير الحدادي بعد ثلاثة دقائق على دخوله كبديل (76).

ورفع بلباو رصيده الى 18 نقطة في المركز السادس قبل لقائه في عطلة نهاية الأسبوع مع برشلونة، فيما بات رصيد خيتافي 9 نقاط.