ياسين بونو: "الديربي كان صعباً" من قبل beIN SPORTS January 2, 2021 19:03 1:04 دقيقة أكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو أن مباريات الديربي غالباً ما تكون صعبة بعد أن انتهت قمة الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية بالتعادل 1-1. مقابلات إشبيلية ياسين بونو -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة السد يحقق فوزاً كبيراً على الخريطيات 3:14 دقيقة ديربي الأندلس ينتهي بالتعادل وبونو يدخل التاريخ 1:04 دقيقة ياسين بونو: "الديربي كان صعباً" 4:47 دقيقة باريس سان جيرمان... مرحلة جديدة مع بوتشيتينو 2:49 دقيقة بوتشيتينو "أيقونة" قادمة من بلدة "مورفي" 2:16 دقيقة بوتشيتينو.. مسيرة مميزة تنتظر الألقاب 2:49 دقيقة سان جيرمان يعيّن رسمياً بوتشيتينو مدرباً للفريق 3:35 دقيقة توتنهام يتخطى ليدز بثلاثية نظيفة 1:02 دقيقة عقوبات تأديبية بحق جونسون وكودي وكايلب 2:17 دقيقة أوساكا تدخل عالم القصصِ المصورة