وقائع المؤتمر الصحفي لخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن الحادثة العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس من قبل beIN SPORTS May 25, 2023 16:21 42:39 دقيقة أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بأن فينيسيوس هو لاعب فريد ومختلف عن الآخرين ومهم لناديه ولكرة القدم الإسبانية مشدداً على أن الرابطة تصارع العنصرية حتى تختفي من ملاعب إسبانيا. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد خافيير تيباس فينيسيوس جونيور -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة الصراع على أشدّه على صدارة ترتيب هدّافي "الليغ 1" 0:57 دقيقة نوري إلى نصف نهائي بطولة ليون المفتوحة للتنس 1:37 دقيقة لحظات رائعة في تدريبات باريس سان جيرمان 42:39 دقيقة تيباس يتحدّث عن حادثة العنصرية 8:05 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال 1:18 دقيقة الجزائري بن رحمة وزوما في مقابلة مع beIN SPORTS؟ 0:39 دقيقة فالنسيا في رحلة البحث عن ضمان البقاء 2:57 دقيقة مباراة منتظرة بين تونس والعراق 4:19 دقيقة آخر تطورات حادثة العنصرية مع فينيسيوس 2:37 دقيقة أندية الدوري الألماني ترفض دخول المستثمرين