وقال تشافي: " الجميع قلق بشأن حالة النادي وسنحاول أن يكون كل اللاعبين على استعداد لتقديم أفضل ما لديهم".

وتطرق المدرب السابق للسد القطري إلى خطة لعب الفريق تحت إدارته قائلاً، إن الفريق الكتالوني بالتأكيد سيلجأ إلى الاستحواذ على الكرة وفرض سيطرته واستعادة شخصيته المعروف بها وإعادة الشكل الهجومي الذي اشتهر به لاعبوه.

وعن احتمال إبرام صفقات جديدة قال تشافي إنه يجب الآن التعامل مع مجموعة اللاعبين الموجودين حالياً ويجب العمل على سرعة عودة المصابين، منوهاً إلى أنه سيعتمد على عمل الأجنحة على الصعيد الهجومي ولكن قبل الحديث عن خطة اللعب يجب أولاً العمل على اكتمال صفوف الفريق.

وتطرق تشافي للحديث عن تجديد عقد الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة والذي يعاني من الإصابات المتتالية، قائلاً: "إن ديمبيلي بالتأكيد عندما يكون في حالته الفنية والبدنية الجيدة فإنه يمثل إضافة كبيرة للفريق لذلك فيجب العمل على العودة إلى مستواه وأن يكون لدى اللاعب نفسه الروح التنافسية والرغبة في تحقيق الانتصارات مع الفريق، مؤكداً أن يدعم تجديد عقد ديمبيلي بالتأكيد."

وأضف تشافي أنه لا مكان للخسارة أو حتى التعادل في برشلونة، عندما كنت لاعبا ونخسر يكون الجو كأنك "في جنازة" وهذا ما تعلمته منذ الصغر .. علينا تصحيح الكثير من الأمور.

وفي الختام قال تشافي: " حلمي كان دائما العودة إلى برشلونة وتدريب الفريق وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لذلك"

لابورتا: "نحن نثق في تشافي"

من جهته قال رئيس برشلونة خوان لابورتا إن إدارة الفريق "بكل تأكيد" لديها ثقة في تشافي ليقود الفريق بنجاح، وهو جاء في وقت صعب والفريق يعاني وهي وضعية أصعب من الأيام التي تولى فيها المدرب الهولندي ريكارد تدريب الفريق، ونحن الآن يجب أن نفكر في تشافي كمدرب.

وتوجه لابورتا بالشكر لعائلة تشافي على الدعم والمجهود الذي بذلوه ليتحقق حلم عودته إلى برشلونة وقيادته كمدرب للفريق في الفترة الصعبة القادمة.

وقال لابورتا إن هناك علاقة جيدة بينه وبين تشافي وأنه كان مؤمناً دائماً بأن تشافي سيكون مدرباً لبرشلونة، ولكن إدارة الفريق احترمت عقده مع فريق السد القطري تماماً ومُنح الحرية ليحدد الوقت المناسب لقيامه بمهمة تدريب برشلونة.

وأضاف رئيس برشلونة أن كومان كان لاعباً مهماً في برشلونة وكان يقوم بكل ما يستطيع عمله كمدرب للفريق ولكننا في النهاية وصلنا للحظة يأس وعندما تحدثت مع تشافي وقتها قال إنه مستعد لتدريب الفريق في هذا الوقت الصعب.

وفي خضم حديثه تطرق لابورتا للحديث عن اللعب المالي النظيف قائلاً: "الكل يخترع أخبار زائفة أن هناك أمور غير واضحة في سجلات برشلونة المالية وأعتقد أنه ليست لدينا مشاكل بخصوص اللعب المالي النظيف".