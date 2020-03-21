وقال لورينثو جونيور في حسابه على تويتر "توفي والدي للتو. لم يستحق هذه النهاية وبهذه الطريقة. أحد أطيب، أشجع وأكثر الناس جدية الذين رأيتهم في حياتي يرحل. عائلته وريال مدريد كانا شغفه. لقد استمتعت والدتي وأشقائي بكل لحظاتهم معه بفخر".

ورأس سانث، المالك السابق لنادي ملقا، ريال مدريد بين 1995 و2000 وفي ولايته أحرز لقب دوري أبطال أوروبا عامي 1998 و2000 بعد صيام دام طويلاً منذ عام 1966، قبل حلول فلورنتينو بيريز بدلاً منه.

وضم انذاك إلى تشكيلة "الملكي" أمثال البرازيلي روبرتو كارلوس، الكرواتي دافور شوكر، الهولندي كلارنس سيدورف والمونتينيغري بردراغ مياتوفيتش.

ونقل سانث الثلاثاء الماضي إلى المستشفى بعد ارتفاع حرارته، ثم وضع في العناية المركزة بعد ثبوت إصابته بفيروس "كوفيد-19".

وكان ابنه لورينثو قد كشف هذا الأسبوع، أنه اضافة إلى العجز في جهازه التنفسي، يعاني من عجز في الكلية بسبب التهاب كبير.