وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة الثامنة والثلاثين ليسجلوا هدف التقدم عبر دانييل واس لكن ديميتريس سيوفاس تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الثالثة والستين مجنباً فريقه الخسارة.

واستمرت نتائج فالنسيا المحبطة بعد خسارته من سلتا فيغو في المرحلة الفائتة علماً أنه انتصر 4-2 على ليفانتي في افتتاح المسابقة.

وسقط خيتافي اليوم أيضاً في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ديبورتيفو ألافيش.

وانتصر ريال سوسييداد بنتيجة كبيرة 3-0 على مضيفه إلتشي.

وجاء الهدف الأول بفضل بورتو (55) قبل أن يتكفل بتأمين الفوز البديلين البلجيكي يانوزاي (77 منر كلة جزاء) وروبيرتو لوبيز في الوقت بدل الضائع (90+4).