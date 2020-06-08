

والتحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الإثنين بالتمارين الجماعية لفريقه برشلونة تحضيراً لاستئناف منافسات الدوري الإسباني هذا الأسبوع.

وتدرب أفضل لاعب في العالم بمفرده السبت على ملعب "كامب نو" بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين بسبب "تقلص عضلي طفيف" في الفخذ الأيمن كما أعلن ناديه الجمعة.

لكن بطل الموسمين الماضيين أكد اليوم أن الدولي الأرجنتيني التحق "ببقية الفريق في أسبوع عودة منافسات الدوري الإسباني".

وكان ميسي قد قام بتدريب خاص الجمعة من أجل تفادي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي الذي يستعيد نشاطه الخميس خلف أبواب موصدة، بعد توقف المنافسات منذ آذار/مارس بسبب فيروس "كوفيد-19".

وعندما سُئل السبت عبر قناة "موفيستار" التلفزيونية عما إذا كان ميسي جاهزا لخوض المباراة الأولى بعد العودة السبت في ضيافة ريال مايوركا ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، قال سيتيين "ميسي ليس الوحيد الذي لم يتمرن وليس الوحيد الذي شعر بانزعاج. هذا الأمر حصل مع الجميع أو بالتحديد مع الجميع منذ العودة (إلى التمارين)".

وكشف "إنه تقلص طفيف وسيطرنا عليه، هو في وضع جيد جداً ولن يواجه أي مشكلة".

ومن المؤكد أن التوقف منذ آذار/مارس سيؤثر على لياقة اللاعبين ويعرضهم للإصابات التي لاحقت ميسي منذ بداية الموسم، إذ غاب ابن الـ32 عاماً لستة أسابيع بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر بسبب إصابة في ربلة الساق، ثم لمدة أسبوع في أواخر أيلول/سبتمبر بسبب مشكلة في فخذه الأيسر.

إلا أن الإصابة لم تحل دون تألق النجم الأرجنتيني الذي سجل 24 هدفاً في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات، مساهما في تصدر فريقه لترتيب الدوري بفارق نقطتين عن

غريمه ريال مدريد، وبلوغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حيث تعادل النادي الكتالوني مع نابولي الإيطالي 1-1 خارج ملعبه ذهاباً، قبل أن تُعَلَقَ المسابقة بسبب "كوفيد-19".

كما طمأن سيتيين جمهور "بلاوغرانا" على وضع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التمارين بعد تعافيه من العملية الجراحية التي خضع لها في كانون الثاني/يناير في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى.

وقال سيتيين "إنه أفضل مما كنا نتوقع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الى أي مدى أصبح جاهزاً بعد التوقف لفترة طويلة، وإذا كان جاهزاً للمشاركة منذ البداية".

وأظهرت صور التدريبات التي نشرها برشلونة الإثنين، مشاركة سواريز أيضاً في التمارين الجماعية، إضافة الى البرتغالي نلسون سيميدو.

ويعاود الدوري الإسباني نشاطه الخميس بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر، بدربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.

وتبقى هناك 11 مرحلة على نهاية الموسم، ومن المتوقع أن تلعب المباريات كل يوم من تاريخ العودة وحتى الختام في نهاية أسبوع 18-19 تموز/يوليو.