وطرد ديمبيلي خلال المباراة التي انتصر بها برشلونة على إشبيلية 4-0 ضمن الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإسباني، كما أنّه سجّل الهدف الثالث لفريقه.

وتعرّض ديمبيلي للطرد بسبب الاعتراض على قرار الحكم عندما طرد زميله الأوروغوياني آراخو في الدقيقة (88)، علماً أن الدولي الفرنسي سبق وتلقى إنذاراً أصفراً في الدقيقة (53).

وأسهم طرد ديمبيلي بشكل مباشر بعد اعتراضه في طرح التساؤلات، إذ أشارت صحيفة آس المدريدية إلى توجيه كلمات مسيئة من ديمبيلي للحكم ماتيو: "أنت سيء جداً" مما يعني احتمال إيقافه لأكثر من مباراة.

وهذا الطرد الأول الذي يتعرض له ديمبيلي في مسيرته الاحترافية مع الأندية (148).

وسيلعب برشلونة في المرحلة المقبلة أمام إيبار على أن يلتقي مع ريال مدريد في المرحلة التي تليها.

