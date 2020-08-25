هل يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ من قبل beIN SPORTS August 25, 2020 22:15 9:45 دقيقة تساؤل هام لاح في الأفق بعد قرار ميسي الرسمي بالرحيل عن فريقه برشلونة، وهو هل يعود الأسطورة الأرجنتينية إلى مسقط رأسه؟، مراسلنا في الأرجنتين إبراهيم خضر يجيب على هذا السؤال الهام في التقرير التالي. الأرجنتين الدوري الإسباني برشلونة ميسي -آخر الفيديوهات 4:30 دقيقة هل من الممكن مشاهدة ميسي في الدوري الإنكليزي؟ 4:50 دقيقة ما هي احتمالات انتقال ميسي إلى إنتر ميلان؟ 4:30 دقيقة ما هي الأسباب الحقيقية وراء قرار رحيل ميسي؟ 9:45 دقيقة هل يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ 5:23 دقيقة تداعيات قرار ميسي التاريخي بالرحيل عن برشلونة 9:45 دقيقة بوكا وريفر بليت يتدربان في "فقاعة صحية" 0:38 دقيقة مرسيليا يعلن عن الاشتباه بإصابات جديدة بكورونا 2:58 دقيقة برشلونة يؤكد تلقيه طلب ميسي مغادرة النادي 0:32 دقيقة مارتينيز يعلن تشكيلة بلجيكا استعداداً لدوري الأمم 3:58 دقيقة ليفربول يتعادل ودياً مع سالزبورغ