لكنّ الريال مايزال ينافس على أكثر من جبهة، مع ذلك راجت أخبارٌ في الفترة الأخيرة مفادُها أنّ المدربَ الإيطالي قد يغادر النادي الملكي حتى لو وافق النادي على استمرارِه، والوجهة البرازيل للإشراف على السيليسون.

