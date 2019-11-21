فراس بن أحمد

انطلقت الأندية الأوروبية في رصد وتتبع المهاجم الأرجنتيني لفريق انتر ميلان الإيطالي، لوتارو مارتينيز الذي جلب اليه اهتمام الجميع في القارة العجوز.

بات لوتارو على أجندة "ميركاتو" فريق برشلونة الإسباني الباحث عن خليفة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

ولم يستبعد كل من المدرب إرنيستو فالفيردي والفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي للفريق الإسباني، اهتمامهما بالمهاجم الأرجنتيني الذي سجل 5 أهداف في الدوري الإيطالي (بعد انقضاء 12 جولة) و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا كان واحد منها في شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

ويدخل مارتينيز مضمار السباق نحو الانتقال إلى برشلونة بدعم كبير من مواطنه "ليو" ميسي الذي عبّر عن اعجابه في عدة مناسبات بخصال اللاعب الذي دوّن هدفين في كوبا أميركا 2019 خاصة وأن لوتارو عبّر عن مدى رغبته باللعب دائماً مع أفضل لاعب في العالم في عام 2019 بحسب الـ"فيفا".

ولن يكون فريق برشلونة مطالباً بالدخول في مفاوضات عسيرة مع انتر ميلان لأن عقد المهاجم الأرجنتيني به بند تسريحي بقيمة 111 مليون يورو، لذلك سيكون الفريق الإسباني مطالب بتوفير هذا المبلغ من أجل انهاء الصفقة.

في المقابل، يعلم انتر بأن أندية أوروبا تسعى لخطف مهاجمها فسارعت للإعلان عن بداية المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب من أجل تمديد واضافة امتيازات مالية أخرى للعقد كما أن العقد القديم يحتوي على بند يخوّل للاعب زيادة راتبه مع كل نهاية موسم.

كما عبّر الفريق الذي يحتل وصافة الدوري الإيطالي حالياً عن ثقته في بقاء لوتارو مارتينيز في النادي.